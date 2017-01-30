مغردون رجحوا أنه مغشوش.. تجمد زيت محرك السيارة بسبب البرودة (فيديو)

تواصل – الرياض:

تداول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تجمد عبوة زيت محركات سيارات، في ظل موجة البرودة الشديدة التي ضربت المملكة خلال الأيام الماضية.

وأظهر المقطع شخصاً يقطع علبة زيت سيارات إلى نصفين؛ ومن ثم ظهر الزيت متجمداً داخلها، محذراً من تشغيل السيارة والتحرك بها مباشرة في هذه الأيام شديدة البرودة.

ورجح المغردون أن يكون الزيت الظاهر في المقطع مغشوشاً، حيث إن الزيت الأصلي لا يتجمد إلا تحت درجات تصل إلى ­20 – مشيرين إلى ضرورة التنبه إلى شراء العبوات الأصلية من مصادرها الموثوقة؛ لما في الزيت المغشوش من مخاطر على المركبة والمحرك.