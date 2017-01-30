«كافل» تُقيم فعالية برنامجها السنوي لأيتام البلد الحرام بشعار «كيف تكون قدوة؟»

تواصل – سعود الخالد:

أقامت مؤسسة ‘‘كافل‘‘ لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة برنامجها السنوي: ‘‘ربيع كافل‘‘، برعاية فضيلة الأمين العام لمؤسسة كافل الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن داود الفايز، تحت شعار: “كيف نكون قدوة؟” الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة أمس بمركز كافل الاجتماعي في الحسينية.

وقد تم إعداد برنامج حافل لهذه الفعالية بدأت عصراً منذ وصول الأبناء لمقر الفعالية؛ حيث استقبلتهم الخيول العربية الأصيلة، وتمت ضيافتهم في المجلس الشعبي التراثي، وتقديم الضيافة والمأكولات الشعبية.

بعد ذلك شاركت مجموعة مكي فرحة الأيتام بتقديم المسابقات والألعاب الحركية التي رسمت البهجة في وجوه الأيتام.

وبعد صلاة العشاء، زار الضيوف والأبناء المعارض المصاحبة للفعالية، ومنها معرض كافل الذي استعرض الخدمات المستحدثة لخدمة الأيتام، وأبرز البرامج والأنشطة، ثمَّ معرض: “صلاتنا حياة” لتعزيز قيمة الصلاة في نفوس الأبناء، ومعرض كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، وتعجب الأبناء من العواقب الوخيمة من تناول هذه المواد الضارة.

بعد ذلك بدأ الحفل المسرحي بتقديم الطالب مجاهد النجار، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب أسيد النجار، ثمَّ قصيدة ترحيبية للطالب عبدالكريم السلمي.

وألقى راعي الحفل فضيلة الأمين العام الدكتور عبدالعزيز الفايز، كلمته التي رحب فيها بالضيوف وبالأبناء، وأثنى على المبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تحت شعار: “كيف نكون قدوة؟” وحث أبناءه الأيتام بأن يتمثلوا بهذا الشعار، ويكونوا قدوة لأهليهم، ومجتمعهم، وأمتهم.

وفي نهاية اللقاء، تم السحب على العديد من الجوائز المادية والعينية التي أدخلت الفرحة والسرور في نفوس الأيتام؛ ومن ثم تم تكريم الرعاة والجهات المشاركة بدروع تذكارية.