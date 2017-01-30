المعدن الأصفر يتماسك قرب أعلى مستوى في 11 أسبوعاً

تواصل – وكالات:

صعد الذهب، اليوم الاثنين، ليقترب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي الذي حققه الأسبوع الماضي؛ إذ عززت مخاوف بشأن الوضع السياسي في الولايات المتحدة، وأوروبا، وانخفاض الدولار، ثقة المستثمرين في المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 1106 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1222.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصل في وقت سابق من الجلسة إلى 1225.06 دولار للأوقية، ليقترب بشدة من الذروة التي بلغها الأسبوع الماضي عند 1225.30 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1224.60 دولار للأوقية، وفق ما ذكرت وكالة ‘‘رويترز‘‘.

وصعدت الفضة، في المعاملات الفورية، 0.5% إلى 17.55 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3% إلى 1006.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم اثنين بالمائة إلى 761.03 دولار للأوقية.

وتفاقم جو الضبابية السياسية في الولايات المتحدة؛ بفعل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يحتدم التوتر بفعل الانتخابات المرتقبة في هولندا، وفرنسا، وألمانيا هذا العام، كما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، نحو 4% منذ الثالث من يناير.