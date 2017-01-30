جدة.. الدوريات السرية تضبط رجلين انتحلا صفة الشرطة لسرقة المقيمين

تواصل – خالد العبدالله:

تمكَّنت دوريات الشرطة السرية في محافظة جدة، من ضبط شخصين في العقد الثالث والرابع من العمر، بحوزتهما أجهزة اتصال لاسلكية، بعد أن انتحلا صفة رجال الأمن.

من جهته، صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن الدوريات السرية بأمن محافظة جدة، تمكَّنت من ضبط رجلين بحوزتهما أجهزة اتصال لاسلكية متهمين بانتحال صفة رجال الأمن، وسلب المقيمين والعاملين بالمحال التجارية.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة: أنه تم إيقافهما في مركز شرطة الشمالية، بعد اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.