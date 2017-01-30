للتهرب من الدوام.. 7 أعذار للحصول على راحة من العمل

تواصل – وكالات:

يُعد أول يوم اثنين من شهر فبراير، والذي يصادف السادس من هذا الشهر، هو اليوم الأكثر غياباً عن العمل من قبل الموظفين.

وذكرت صحيفة ‘‘تيليجراف‘‘ أنه يتوقع غياب حوالي 35 ألف شخص عن العمل في بريطانيا في هذا اليوم، مستندة إلى إحصائيات لهيئة خبراء قوانين العمل البريطانية.

وبهذه المناسبة، نشرت الصحيفة البريطانية الأسباب السبعة الأكثر غرابة للتهرب عن العمل التي سُجِّلت العام الماضي في بريطانيا وفقاً لنفس الهيئة، وهي:

1 – ليس لدي وسيلة للوصول للعمل.

2 – تم إلقاء القبض عليَّ.

3 – فقدت معدات السلامة الشخصية التي أرتديها في العمل.

4 – بنطال العمل الوحيد لدي لا يزال في الغسالة.

5 – لم أستطع أن أنال قسطاً كافياً من النوم بعد ليلة حافلة قضيتها في الخارج.

6 – عليَّ الاهتمام بالأطفال؛ لأن راتب زوجتي أعلى من راتبي.

7 – صديقي لا يستطيع توصيلي للعمل لأنه في إجازة.