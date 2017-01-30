 مكة.. الإطاحة بـ5 وافدين اقتحموا منزلاً للسرقة واعتدوا على سائق بالطعن | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. الإطاحة بـ5 وافدين اقتحموا منزلاً للسرقة واعتدوا على سائق بالطعن

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مكة.. الإطاحة بـ5 وافدين اقتحموا منزلاً للسرقة واعتدوا على سائق بالطعن

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز السلامة بشرطة محافظة جدة، تلقى بتاريخ 1438/5/2هـ  بلاغاً من مواطن مفاده قيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى منزله، والاعتداء على سائقه الخاص بالضرب والطعن، وربطه وسرقة مبالغ مالية وأجهزة جوالات.

وقال القرشي: ‘‘‘إنه تم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني لضبط الجناة، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من الوصول إلى تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر متهمين بتلك السرقة‘‘.

وأضاف: اعترف المتهمون بقيامهم بتلك السرقة؛ وعليه تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.

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