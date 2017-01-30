متصفح كروم لآي فون يتضمن المسح الضوئي لأكواد «كيو آر»

تواصل – وكالات:

كشفت شركة ‘‘جوجل‘‘ أن متصفح الويب كروم، المخصص لأجهزة ‘‘أبل‘‘ الجوالة يتمكن حالياً من الوصول إلى كاميرا الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، وإجراء مسح ضوئي لأكواد الاستجابة السريعة ‘‘كيو آر‘‘.

وللقيام بذلك يتعين على المستخدم إدخال كود الاستجابة السريعة “كيو آر” في خانة البحث “سبوت لايت”، وبعد ذلك يتم إظهار الوظيفة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبالنسبة للهاتف الذكي آي فون، الذي يدعم وظيفة اللمس ‘‘3D – Touch‘‘ فإنه يمكن استدعاء الماسح الضوئي أيضاً من قائمة السياق، حيث يتم ذلك عندما يستمر الضغط على أيقونة متصفح كروم لفترة طويلة نسبياً.

ولكي يتمكن المستخدم من استعمال الماسح الضوئي، لا بد من تحديث الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي إلى الإصدار 56.0.2924.79 أو النسخ الأحدث، كما يلزم إعادة تشغيل الجهاز الجوال مجدداً.

وبالنسبة لإصدار كروم المخصص للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أندرويد، لا توفر شركة غوغل وظيفة الاستجابة السريعة حالياً، ومع ذلك يدعم متصفح موزيلا فايرفوكس تضمين تطبيق الماسح الضوئي المثبت بالفعل على الأجهزة الجوالة، ومنها على سبيل المثال تطبيق ‘‘Barcode Scanner‘‘ من تطوير ‘‘ZXing‘‘.

وإذا قام المستخدم بتفعيل الوظيفة عن طريق “الإعدادات/إمكانية الوصول/قارئ أكواد الاستجابة السريعة”، فإنه يتمكن من استدعائها عن طريق أيقونة صغيرة للماسح الضوئي في سطر العنوان. ولا تتوفر إمكانية تضمين الماسح الضوئي في الإصدار المخصص للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس”.

وتوفر وظيفة المسح الضوئي، سواء كانت متضمنة في المتصفح بشكل مباشر أو غير مباشر، أهمية كبيرة للمستخدم؛ نظراً لأن أكواد الاستجابة السريعة غالباً ما تشتمل على عناوين الإنترنت، والتي يتم فتحها في المتصفح.