«سيلفي» يقتل طالباً جامعياً بعد سقوطه في وادٍ بعمق 50 متراً

تواصل – وكالات:

قُتل طالب جامعي يبلغ من العمر 22 عاماً، بعد سقوطه في واد بشمال الهند، على طريق دهرادون – موسوري، يبلغ عمقه 50 متراً، وذلك أثناء التقاطه صورة «سيلفي».

وقالت شرطة منطقة موسوري الواقعة في ولاية أوتاراخاند: ‘‘إن القتيل طالب في إحدى الجامعات الخاصة في دهرادون، ويُدعى منير أحمد، وقد ذهب إلى موسوري مع صديق له في رحلة لمدة يوم لكنه مات بسبب صورة‘‘، بحسب صحيفة ‘‘تايمز أوف إنديا‘‘.

وأضافت: أثناء عودته إلى دهرادون، أوقف الضحية دراجته لالتقاط بعض الصور (سيلفي) لكن قدمه انزلقت وسقط في الوادي العميق، وطلب صديق الطالب المساعدة من السكان المحليين الذين اتصلوا بالشرطة، بحسب الصحيفة.