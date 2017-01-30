أمريكا تُدرج كيانات داعمة لإيران على «القائمة السوداء» منها «فيلق القدس»

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أعلن مسؤول أمريكي أن مكتب التحكم بالأرصدة الأجنبية حدد 3 شبكات تضم 17 شخصاً وكياناً يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وحدد المكتب شبكة دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والتي يقع مقرها في لبنان، وتتألف من 7 أفراد وكيانات تعمل مع حزب الله.

وأكَّد المسؤول: أن أي ممتلكات لهؤلاء الشخصيات والكيانات التي تم تسميتهم، قد أُدرجت بالقائمة السوداء، وذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘.

وأضاف المسؤول الأمريكي؛ بناء على ذلك القرار فالتعاملات المالية معهم ممنوعة على أي شخص أمريكي، فضلاً عن منع أي تصدير لهؤلاء الأفراد والكيانات، كما أن غير الأمريكيين الذين سهلوا تعاملات حيوية، أو قدموا دعماً إلى هؤلاء الأفراد والكيانات سيواجهون الحظر من الولايات المتحدة، وهذه التصنيفات بشكل عام هي إجراءات هامة لمحاربة نشاطات إيران التي تقع خارج نطاق خطة العمل المشتركة الشاملة.