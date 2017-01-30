«بلومبرج»: سنغافورة تنافس البورصات العالمية للفوز بنصيب في الطرح الأولي لـ«أرامكو»

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قالت شبكة ‘‘بلومبرج‘‘ الأمريكية: ‘‘إن سنغافورة تدرس مجموعة من الإجراءات التي تستهدف جذب ‘‘أرامكو‘‘ لإدراج أسهمها هناك، وذلك في الوقت الذي تنافس فيه البورصات العالمية لكسب شريحة من عملية الطرح الأولي لـ”أرامكو” التي يتوقع أن تكون هي الأكبر في العالم على الإطلاق‘‘.

ومن بين المقترحات التي تدرسها سنغافورة، دعوة واحدة من شركاتها الاستثمارية التابعة للدولة؛ لتصبح شريكاً أساسياً في الطرح الأولي لـ‘‘أرامكو‘‘ فضلاً عن تعاون سنغافوري مع الحكومة السعودية فيما يتعلق باستثمارات مستقبلية.

وتحدثت عن أن ‘‘لوه بون تشاي‘‘ الرئيس التنفيذي لبورصة سنغافورة، زار المملكة أواخر العام الماضي لطرح مسألة إدراج أسهم لـ‘‘أرامكو‘‘ في بورصة بلاده.

وتأمل سنغافورة، التي تعد أكبر مركز تجاري للنفط في آسيا، في أن الحصول على حزمة كاملة من الحوافز الحكومية تعطيها فرصة أفضل للفوز بجزء من الطرح الأولي للشركة السعودية، عن تقديم مقترح فقط من قبل بورصة سنغافورة.

وأضافت الشبكة: أن ‘‘أرامكو‘‘ لم تصدر قراراً نهائياً بعد بشأن البورصات التي ستتم عملية الطرح الأولي بها، كما أن سنغافورة تواجه تحديات من قبل بورصات عالمية أكبر.