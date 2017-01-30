 «المرور»: حمل الجوال أثناء القيادة «مخالفة» ولو كان مغلقاً (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«المرور»: حمل الجوال أثناء القيادة «مخالفة» ولو كان مغلقاً (فيديو)

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تواصل- عبدالرحمن الخالد:

أكَّد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد طارق بن حمود الربيعان، أن حمل الجوال باليد أثناء قيادة السيارة يُعد مخالفة حتى لو كان مغلقاً.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “24”: ‘‘إن المخالفة ليست على المكالمة أثناء القيادة فقط، وإنما بمجرد إمساك الجوال باليد؛ لأن حمله قد يكون لمتابعة مواقع التوصل الاجتماعي، أو التصوير، أو إرسال رسائل وغيرها، وليس فقط من أجل المكالمات‘‘.

ورداً على تساؤل حول إذا ما كان الهاتف مغلقاً، أوضح الربيعان، أن رجل المرور الذي يرصد واقعة الانشغال بالهاتف عن القيادة، لا يدري هل هو مغلق أم مفتوح، مؤكداً أن المخالفة تُحتسب على حمل الهاتف أيّاً كان نوع الاستخدام. يذكر أن نظام المرور ينص على أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يستوجب غرامة مالية حدها الأدنى 150 ريالاً.

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