عِرفاناً بالجميل.. أهالي الشرقية يُدشّنون هاشتاق «شكراً للشيخ خلف المطلق»

تواصل – سعود الخالد:

دشّن أهالي المنطقة الشرقية، هاشتاقاً بعنوان، #شكراً_للشيخ_خلف_المطلق، عرفاناً لما قدمه للمنطقة خلال فترة عضويته بهيئة الإفتاء بـ”الشرقية” لمدة 4 سنوات قبل أن ينتهي تكليفه هذا العام ويعود للرياض.

وقال صاحب حساب عاصم الديحاني: “شكراً لفضيلة الشيخ خلف على جهوده المباركة في أعمال الخير والإصلاح والدعوة في المنطقة”. كما قال صاحب حساب، مسفر بن علي القحطاني: “شكراً للشيخ خلف على ما قدّم من جهود وما بذل من نفع وما ساهم به من نصح وإرشاد وتعليم.. بارك الله في علمه وعمله وعمره”.

وذكر صاحب حساب محمد بن أحمد هزاع، أفضال الشيخ قائلاً: “يعقد اللقاءات والاجتماعات في داخل مقر الإفتاء وخارجه، وفي وقت الدوام وبعده، ويحتفي بمن يلتقي بهم وكأنهم هم أصحاب فضل”.

وغرّد صاحب حساب يوسف بن خميس الغامدي، قائلاً:” أحيا المنطقة، واحتوى الشباب، ألّف بين القلوب، عزّز التواصل، وضع بصمة للعمل التطوعي والاجتماعي”.