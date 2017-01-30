اكتشاف احتياطيات ضخمة من النحاس والذهب بالدوادمي

تواصل – الرياض:

اكتشفت هيئة المساحة الجيولوجية، احتياطياً ضخماً من النحاس البروفيري والذهب في منطقة الدرع العربي قُرب مدينة الدوادمي بالرياض، حيث تعمل “الهيئة” حالياً على تقييمها من ناحية الكمية والاحتياطي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم “الهيئة” طارق أبا الخيل، اكتشاف 5000 موقع للمعادن حتى الآن في الدرع العربي والغطاء الرسوبي على مدى 50 عاماً، 2500 موقع منها معادن صناعية “لا فلزية” – وفقاً لـ”الاقتصادية”-.

وقال أبا الخيل: إنه يجري تقييم المنطقة من ناحية الكمية والاحتياطي لطرحها كفرص استثمارية أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن مادة “البروفيلي” التي تمّ اكتشافها يعود اسمها إلى طبيعة الصخر ذي النسيج البروفيل.