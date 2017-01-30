الرئاسة اللبنانية: المملكة تعيّن سفيراً جديداً لها في بيروت

تواصل – بدر العبدالرحمن:

قال بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المملكة ستعين سفيراً جديداً لها في لبنان، وستشجع عودة السياح وزيادة رحلات شركات الطيران المحلية إلى لبنان.

وأضاف البيان: “أن وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، الذي يقوم بزيارة إلى لبنان حاليا التقى خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين أبلغ الرئيس ميشال عون بهذه المتغيرات خلال لقائهما اليوم الاثنين”.

وجاء في البيان أن الوزير السبهان أخبر الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة في لبنان وزيادة رحلات شركة الطيران المحلية إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة المواطنين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية هناك.