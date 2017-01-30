«تواصل» تكشف التفاصيل الكاملة لمقطع اعتداء مجهولين على مواطن أمام منزله بالرياض (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

كشف المواطن، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول تعرّض لاعتداء من قبل مجهولين أمام منزله بالرياض، التفاصيل الكاملة للحادثة والتي رصدتها كاميرا المراقبة الخاصة بأحد المنازل.

وقال المواطن منيف العتيبي لـ”تواصل”: إنه توجه لأحد البنوك في مخرج 10 بالرياض لسحب مبلغ ٣٩٥٥٤ ريالاً، ومن ثم ركب سيارته متوجهاً إلى منزله، وبعد وصوله فوجئ بشخص يدفعه فور نزوله من السيارة، مضيفاً أنه حاول مقاومته إلا أنه فوجئ بشخصين آخرين يحملان سواطير بدأوا بالاعتداء عليه؛ مما أدى لتعرّضه لإصابات مختلفة، حيث طلبت منه الشرطة بعد مباشرتها الحادثة التوجه إلى المستشفى والحصول على تقرير طبي.

وأضاف العتيبي، أن المعتدين سرقوا المبلغ الذي كان بحوزته، إضافةً إلى جواله الشخصي، مشيراً إلى أنه تمكّن من رصد رقم لوحة السيارة التي كان يستقلها المعتدون، وعلى الفور تواصل مع الجهات المتخصصة للوصول لصاحب السيارة وتتبعها.

وأوضح أنه بعد التوصّل لصاحب السيارة وجدوا أنها مستأجرة بإقامة مزيفة لمقيم صومالي لا علاقة له بالقضية، وبعد متابعة كود الجوال المسروق اتضح أنه موجود في سكن أحد العمالة الهندية بحي اليرموك، وتوجّهت الدوريات على الفور لسكن العمالة، مشيراً إلى أنه حسب التحقيقات الأولية فإنه لا علاقة للعمالة الهندية بالجريمة ولا يدرون كيف وصل الجوال إلى غرفتهم، مطالباً بسرعة القبض على المجرمين وإعادة المبلغ المسروق.

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