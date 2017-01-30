تعليم عسير يبدأ قبول الطلاب المستجدين للعام المقبل

تواصل – واس:

بدأت المدارس الابتدائية التابعة لتعليم عسير بنين وبنات، أمس الأحد، في استقبال طلبات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1438 /1439 هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان, أن المبادرة تهدف إلى التيسير على أولياء الأمور لإتمام إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بمدارس التعليم العام, وذلك من خلال تسجيلهم في نظام “نور” وفق القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي.

وأكد آل كركمان أن ذلك يأتي وفق ضوابط واشتراطات أقرتها وزارة التعليم، بحيث يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا 6 سنوات مع انطلاقة العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً ، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.

وبيّن أن الوزارة حددت فترات التسجيل من خلال مواعيد زمنية خاصة بهذا الشأن، الأولى انطلقت أمس للتسجيل في مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية للطلاب السعوديين وغير السعوديين، فيما تم تحديد السابع من الشهر المقبل لتسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة.

وتابع أنه تم تحديد الخامس من شهر رجب لتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين “أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم ـ أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ـ أبناء الجالية اليمنية ـ أبناء الدبلوماسيين”.

وأشار مدير عام تعليم عسير إلى أنه تم تحديد الـ26 من الشهر ذاته لتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي، وفي الـ11 من شهر شعبان يتم تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص.

وأضاف آل كركمان أنه تم تحديد الـ25 من شهر شعبان لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم ولا تزال تتبع جهات أخرى المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس.

وفي الـ19 من شهر ذي الحجة المقبل يتم تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة من جميع الجنسيات وفي جميع المدارس، مشيراً إلى أنه يجب على ولي الأمر مراجعة المدرسة خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ طلب التسجيل تجنباً لإلغائه.