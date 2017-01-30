«التنمية الاجتماعية» تُدرج 35 ألف في برنامج الإعانات المالية لـ«ذوي الإعاقة»

تواصل – واس:

أدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 35,150 ألف حالة في قائمة الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد تحديث بياناتهم الشخصية.

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية عبدالحكيم الشهراني، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج بدأ في شهر ربيع الآخر الماضي، مبيناً أنه تم إدراج من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بعد البدء بتطبيق شروط الاستحقاق بشكل آلي، وإيقاف إعانة غير المستحقين.

وأشار الشهراني إلى أن الوزارة تمكنت من ضم معظم ذوي الإعاقة المتواجدين على قائمة الانتظار المستحقين لإعانة برنامج “الإعانة المالية لذوي الإعاقة”، مبيناً أن العدد المتبقي على القائمة 1,642 حالة فقط، يجري الإعداد لضمهم في وقت لاحق.

وأضاف أنه تم إشعار جميع المستفيدين الذين تمّ ضمهم للبرنامج البالغ عددهم 35,150 ألف حالة برسالة نصية تحتوي على إمكانية تحققهم من حالة حسابهم البنكي “الآيبان”، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً إشعار المستفيدين الذين تم ضمهم لبرنامج الإعانة المالية، ولم يتم تحديث بياناتهم ورقم حسابهم البنكي (الآيبان) برسالة نصية.

وقال وكيل الرعاية الاجتماعية: إن بإمكان المستفيدين من برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة الذين تم إلحاقهم بالبرنامج ولم يتم تحديث بياناتهم أن يستكملوا تحديث بياناتهم الشخصية ورقم الحساب البنكي من خلال بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية، مؤكداً أن مشروع تحديث بيانات المستفيدين يهدف إلى تفعيل وسائل التواصل المباشر مع المستفيدين، للوصول لهم في أي وقت، بشكل ميسر وسهل.