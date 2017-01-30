أسبوع من الصراعات القضائية تحدد مصير حظر السفر لأمريكا

تواصل ـ وكالات:

يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معارك قانونية خلال الأسبوع الجاري، حول قراراه بحظر دخول المسلمين للولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تحدد ما إذا كان سيتمكن من المضي قدماً في سياسته المثيرة للجدل التي انتهجها خلال أول أسبوعين له في السلطة.

وأمهلت محكمة الاستئناف الحكومة حتى الساعة الـ 01:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء ، لتقديم مزيد من المعلومات تقنعها بإعادة النظر في الطعن الذي رفضته أمس الأحد.

وكانت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قد قضت أمس الأحد برفض الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب على حكم يقضي بوقف تنفيذ قرار حظر المسلمين الذي أصدره ترامب في 27 يناير/كانون الثاني 2017.

وقال مصدر مطلع: “من المتوقع أن يتقدم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى بمذكرة قانونية للدائرة التاسعة تعارض أمر ترامب التنفيذي.”، وأكدت شركة تويتر أنها ستشارك في المذكرة.

ويقول منتقدو قرار ترامب إن هذا الإجراء تمييزي ومضر ومشكوك فيه من الناحية القانونية. وعلى الإدارة الأميركية أن تقدم اليوم الإثنين مبررات إصدار الأمر التنفيذي.

وفتح حكم القاضي الاتحادي بوقف العمل بقرار ترامب، نافذة للمسافرين من الدول السبع المقصودة بالقيود على دخول الولايات المتحدة في حين تستمر حالة الغموض القانوني.