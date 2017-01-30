جهاز جديد من «لينوفو» بـ300 دولار

تواصل ـ وكالات:

تُخطّط شركة “لينوفو” لتوفير أحدث أجهزتها المتحوّلة 2 في 1 بنظام تشغيل الأندوريد ” Yoga A1″، بدءاً من بعد غدٍ الأربعاء على موقعها الرسمي بسعر يبدأ من 300 دولار تقريباً.

ويُعد Yoga A12 أحدث الأجهزة اللوحية المتحوّلة بنظام تشغيل الأندوريد لدعم المستخدم في المهام الإنتاجية في جهاز بسعر جيّد، مع شاشة بحجم 12.2 أنش مميزة بدقة وضوح HD أي 720 في 1280 بيكسل، حيث يحتوي على تصميم رقيق جداً يصل إلى سماكة 5.4مم في حواف الجهاز، كما يصل وزنه إلى 1كجم، لذا يسهل التنقّل به بشكل سلس.

وتتصل لوحة المفاتيح بجهاز Yoga A12 عبر مفاصل تدعم تدوير الجهاز بزاوية 360 درجة للاستخدام في وضع الجهاز اللوحي، ويدعم الجهاز رقاقة معالج Atom x5 من إنتل، كما تُقدّم لينوفو Yoga A12 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت.