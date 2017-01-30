للتخلص من السعال.. 10 مشروبات طبيعية تُنظف الجهاز التنفسي

تواصل – وكالات:

يصاب الكثير من الناس خلال فصل الشتاء بالكحة أو السعال وهو عرض مؤلم، سببه محاولة الرئتين التخلص من الفيروسات والبكتيريا المضرة في الجهاز التنفسي، ويوجد نوعان من الكحة، الجافة وتكون أكثر ألماً والرطبة المحملة بالبلغم.

وفي هذا الشأن، يوجد بعض المهدئات من المشروبات الطبيعية والتي يمكن أن تعالج الكحة وتقلل من أعراضها، ويمكن أن تستخدم منفردة أو بجانب بعض الأدوية الطبية المعالجة، لذا إليك مجموعة من أفضل المشروبات الطبيعية التي تهدئ من أعراض الكحة ومنها:

1- الثوم:

يحتوي على مضادات حيوية طبيعية مضادة للفيروسات، وكذلك فهو طارد للبلغم وهو مقوي للمناعة للجسم بشكل عام.

2- أوراق الجوافة:

يستخدم أوراق الجوافة كمشروب، ويعمل على تهدئة الجهاز التنفسي، وهو يعالج الكحة والنزلات الشعبية سريعاً.

3- العسل:

يستخدم كإضافة على أي من المشروبات الأخرى ليزيد من تأثيرها العلاجي، ويستخدم كذلك مع الماء الدافئ يوميا، ويزيد مناعة الجسم ويساعد على التخلص من الكحة ويطرد البلغم.

4- العرقسوس:

وهو نبات ملطف ومرطب، يطرد البلغم، ويستخدم كعصير وليس منقوع، ولا ينصح باستخدامه كثيراً لمرضى ضغط الدم المرتفع.

5- الزنجبيل:

هو مشروب مضاد وطارد للفيروسات، يستخدم بفاعلية في علاج الكحة.

6- الزعتر:

ويتميز الزعتر برائحته القوية، ويفيد في علاج أمراض الجسم بعد تنقيته ولذلك فهو معالج قوي للكحة وطارد للبلغم.

7- الينسون:

وهو نبات عطري مهدئ وملطف، يطرد البلغم ويعالج الكحة والزكام.

8- الليمون:

الليمون خصائص منقية ومنظفة للفيروسات من الجسم عموما، وتكون فائدته رائعة عند إضافة العسل عليه.

9- عصير الجزر:

تناول كوب يومياً من عصير الجزر يعلم على تنقية الصدر ويعالج الكحة ويزيل البلغم.

10- الماء والملح:

ويستخدم الماء دافئ مع إضافة الملح ويتم الغرغرة به فيخفف من الكحة ويقاومها.