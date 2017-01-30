«انستجرام» تختبر ميزة نشر أكثر من صورة دفعة واحدة

تواصل – وكالات:

تختبر شبكة ‘‘انستجرام- Instagram‘‘ ميزة جديدة تتيح لمستخدميها مشاركة أكثر من صورة مرة واحدة على حساباتهم الشخصية، بدلاً من مشاركة كل صورة على حدة.

ووضعت انستجرام الميزة الجديدة، تحت التجربة في تطبيقها الاختباري لنظام أندرويد، حيث أصبح بإمكان مستخدمي هذا التطبيق إنشاء ألبومات صور باختيار أكثر من صورة لوضعها في مشاركة واحدة على حسابهم الاجتماعي.

مع العلم أن التطبيق الاختباري لا يضم كافة المميزات، حيث أنه من غير الواضح كيف ستظهر المشاركة التي تضم صور متعددة على حسابات المستخدمين أو في ملخص المشاركات أمام المتابعين.

كما يستطيع مستخدمو انستجرام وفق الميزة الجديدة، مشاركة حتى 10 صور مختلفة، كما تتيح لهم مشاركة نفس العدد من الفيديوهات في المشاركة الواحدة، حيث تسمح لهم بالاختيار المتعدد من الوسائط سواء الصور أو مقاطع الفيديو من ذاكرة التخزين الخاصة بأجهزتهم.

ولم تعلن انستجرام، عن موعد محدد لبدء طرح الميزة الجديدة لمستخدمي شبكتها الاجتماعية، وهي الشبكة التي تسعى خلال الفترة الأخيرة لجذب عدد أكبر من المستخدمين بإطلاق مميزات مثل ميزة القصص Stories.