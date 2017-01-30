8162 زائراً لركن الصحة في مهرجان حفر الباطن

تواصل- خالد العبدالله:

شاركت الصحة بحفر الباطن، في فعاليات مهرجان الربيع والتراث بالمحافظة؛ حيث تم تخصيص ركن خاص بالصحة يشمل العديد من العيادات والتخصصات، من ضمنها بنك الدم، وعيادة الأطفال، والأسنان، والجلدية، ومكافحة التدخين، والعيون، والعيادات العامة التي تشمل قياس العلامات الحيوية، وكتلة الجسم، وفحص ضغط الدم، والسكر، والطول، والوزن، ويشمل الركن وحدة التثقيف الصحي.

وتم استقبال أكثر من ثمانية آلاف زائر لركن الصحة بالمهرجان، حيث استقبلت عيادة الأطفال 631 مراجعاً، فيما استقبلت عيادة النساء 1120 مراجعة كما استقبلت عيادة الأسنان 470 مراجعاً واستقبلت عيادة الجلدية 124 مراجعاً فيما كان أكثر المراجعين توزعوا على العيادات العامة بواقع 3758 مراجعاً وعيادة مكافحة التدخين استقبلت 2059 مراجعا، كما تم توزيع 2377 حقيبة توعوية للمراجعين في الركن الصحي خلال الأسبوع الأول من افتتاح المهرجان.