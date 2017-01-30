«تحفيظ القرآن» بالشرقية تستعد لتصفيات مسابقة الملك سلمان المحلية

تواصل- خالد العبدالله:

تستعد الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية لعقد التصفيات المؤهلة للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها 19 خلال المدة من 18-22 /7/1438 هـ، الموافق 15-19/4/2017م، بمدينة الرياض.

وبدأت إدارة الشؤون التعليمية بالجمعية التحضير لعقد التصفيات يوم السبت الموافق 14/5/1438هـ بمدرسة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما بحي الفيصلية بالدمام، وستستقبل لجان الاختبارات المرشحين في كل الفروع من مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة الشرقية للتنافس والتأهل لتمثيل الجمعية في المسابقة.

وأوضح نائب مدير عام الجمعية سامي بن أحمد المبيض، أن مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- من أهم البرامج التي تحرص الجمعية على المشاركة فيها وفي برامجها المصاحبة، وهي باب للتنافس الشريف بين الجمعيات في قياس جودة المخرجات.

وأضاف أن الجمعية، حصلت على مراكز متقدمة خلال المواسم المنقضية، سائلاً الله تعالى أن يكتب الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يمد في عمره على طاعته وفي خدمة الإسلام والمسلمين، كما شكر المبيض معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفضيلة الشيخ منصور بن محمد السميح الأمين العام للمسابقة المحلية والدولية، وجميع القائمين على هذه المسابقة المباركة.