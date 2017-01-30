القبض على 3 باكستانيين يروجون الخمور ويقيمون العلاقات المحرمة بالرياض

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض من الإيقاع بثلاثة وافدين من باكستان، بعد توافر معلومات تشير إلى تورطهم في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرمة.

صرح بذلك الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة العقيد فواز الميمبان، موضحاً أن المقبوض عليهم استأجروا عمارة سكنية بحي الدار البيضاء جنوب العاصمة، أعدوها لتصنيع الخمور وترويجها وجعلوها مقراً لإقامة العلاقات المحرمة مع النساء والقوادة عليهن.

وقال: ‘‘بعد استكمال إجراءات البحث والتحري، ثبتت صحة المعلومات الواردة حيث جرى العمل على ضبطهم جميعاً، كما تم ضبط 29 امرأة من الجنسية الكينية، ومصنع متكامل لصناعة الخمور يحتوي على 25 برميلاً من الحجم الكبير مليئة بمادة العرق المسكر.

وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقافهم جميعاً في مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص، وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الاتجار بالبشر بحقهم.