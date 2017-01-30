3 علاجات طبيعية تساعدك على التخلص من «حَب الشباب»

تواصل – وكالات:

يعتبر مرض حب الشباب مشكلة جلدية مزعجة ومؤلمة، خاصة إذا ظهرت في الظهر فيكون من الصعب الحصول على ساعات نوم جيدة، لذلك قدم موقع ‘‘Top 10 Remedies‘‘ أفضل العلاجات التي تساعد على الحد من ظهور حب الشباب على الظهر ومنها:

1- الكركم:

يحتوي على مواد مضادة للجراثيم، التي تساعد على قتل بكتريا البربيونات والتي تتسبب في ظهور حب الشباب.

2- العسل:

يحافظ على المناطق المتضررة من حب الشباب، وتجعلها أكثر رطوبة لأنه يعتبر مضاداً حيوياً طبيعياً ومضاداً للبكتيريا.

3- خل التفاح:

يعد واحداً من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من حب الشباب الذي يظهر على الظهر.