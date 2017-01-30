9 نصائح للتعامل مع طوارئ السفر

تواصل ـ وكالات:

يتوجّب على المسافر التخطيط الدقيق لسفره واتخاذ الإجراءات والاحتياطات حال وقوع أي أمر طارئ، والتي تتمثّل في 9 خطوات لضمان سفر آمن بحسب موقع ورد بريس الإلكتروني، تتمثّل في الآتي:

1ـ خزن أرقام الطوارئ في البلد الذي ستسافر إليه في هاتفك النقال قبل مغادرتك بجانب أرقام سفارة بلادك وأي أرقام طوارئ أخرى مفيدة.

2ـ اترك لصديقك أو زميل لك أو لزوجتك “إن لم تكن مسافرة معك” معلومات تفصيلية عن رحلتك وأرقام هواتفك، وتأكد من تحديث هذه المعلومات إن طرأ أي تغيير عليها.

3ـ احمل بطاريتين مشحونتين لهاتفك الذكي، أو أي جهاز إلكتروني آخر، وتأكد من شحنهما على الدوام.

4ـ إن كنت ممن يسافرون على الدوام بهدف العمل، فيجب أن تتوفّر 4 أرقام مهمة على هاتفك الذكي، الأول لزوجتك، والثاني لصديق لك، والثالث لمحاميك أو مديرك في العمل، والرابع لزميلك أو شريكك في العمل، كي يتمكن من تولي مهام معينة عوضاً عنك إن غبت لفترة طويلة.

5ـ احتفظ بصور لوثائقك المهمة ومجوهراتك ومجوهرات عائلتك، وأي شيء مهم بالنسبة لك واحتفظ بهذه الصور في ثلاث أماكن آمنة.

6ـ تأكد من أن يكون لدى أفراد عائلتك المسافرين الأرقام المهمة على هواتفهم الذكية أو أي أجهزة إلكترونية يحملونها.

7ـ تأكد من أن يكون لديك معلومات الطوارئ عن زوجتك وأن تكون معلوماتك لديها لاستخدامها في حال الحاجة إليها.

8ـ إذا كانت زوجتك أو أولادك مسافرين معك إلى بلد غريب، عليك أن تحمل تطبيق “فايند ماي فريندز” وقم بإضافة التطبيق إلى هواتفهم الذكية وستعرف أماكنهم بدقة.

9- لا تعتمد على الآخرين إن واجهتك أي مشكلة، حاول أن تجد الحلول بنفسك. وقم بالتخطيط الدقيق لما ستفعله بما في ذلك السفر، وتأكد من أن تملك الأدوات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.