اليمن.. بدء الإعداد لمعركة تحرير الحديدة وكامل السواحل الغربية

تواصل ـ وكالات:

أكدت مصادر عسكرية من القوات الشرعية اليمنية، أن كل الخيارات باتت متاحة أمام الجيش لخوض معركة الحديدة، بعد فرض سيطرته على مجريات المعارك في مختلف الجبهات.

وكشفت المصادر، أن القوات المشتركة من التحالف للعربي والجيش الوطني، بدأت في الإعداد لمعركة تحرير محافظة الحديدة وكامل السواحل الغربية اليمنية بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وكانت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد شنت عشرات الغارات العنيفة على مواقع وأهداف للحوثيين وقوات المخلوع صالح في صنعاء والمخا والحديدة وميدي بمحافظة حجة بالأمس.

وأكدت المصادر، أن مقاتلات وبوارج التحالف تمكنت من تدمير تجمعات الميليشيات في جزيرة طرفة بالحديدة، وأفشلت وصول شحنة أسلحة إلى الجزيرة عبر قوارب صيد، ودمرتها بالكامل.

ويجري حالياً الترتيب النهائي، واستقدام القوات والأسلحة اللازمة، لخوض معركة تحرير ما تبقى من الساحل الغربي، وصولاً إلى الحدود السعودية في ميدي وحرض والصليف، فضلاً عن فتح جبهة جديدة في صعدة، ستقود الشرعية للوصول إلى ثلاث محافظات في آنٍ واحد.