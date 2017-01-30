10 عوامل أساسية تمنعك من التبرع بالدم

تواصل- وكالات:

نبادر في معظم الأحيان إلى الذهاب نحو المستشفيات للتبرع بالدم ، لدوافع إنسانية أو وطنية ودينية، ولكننا ننسى أن التبرع بالدم بحاجة إلى شروط من بينها معرفة حالتك الصحية.

إذ لا يمكنك إذا رغبت التبرع بالدم، أن تتوجه لأقرب مكان وتتبرع دون معرفة حالتك الصحية والجسدية، فهناك حالات لا تكون مناسبة لذلك، والتي يحددها الموقع الرسمي لمركز ‘‘NHS‘‘ البريطاني فيما يلي:

1- إذا كنت تخضع للعلاج.

2- في حالة الحمل.

3- إذا كنت تعانى من بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان والإيدز.

4- في حال نزلة برد مصاحبة لسعال ببلغم فانتظر حتى الانتهاء من العلاج.

5- إذا كان وزنك أقل من 50 كيلو.

6- إذا كان سنك أقل من 17 سنة.

7- عندما تتناول بعض الأدوية ومنها المضادات الحيوية.

8- إذا كنت مريض سكر فيجب أن يكون مستوى السكر مضبوطاً.

9- في حال الإصابة ببعض المشكلات الخاصة بسيولة الدم أو أخذ علاج يخفف من تجلط الدم.

10- إذا كنت تعانى من حمى أو عدوى شديدة فعليك الانتظار لحين العلاج منها.