 بالفيديو والصور.. مستنقع «مياه صرف» يُغرِق مدخل مدرسة بجدة ويمنع دخول الطالبات | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو والصور.. مستنقع «مياه صرف» يُغرِق مدخل مدرسة بجدة ويمنع دخول الطالبات

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تواصل – فهد بن حافظ:

لليوم الثاني على التوالي، تستخدم طالبات مدرسة البنات الحادية والثمانون الابتدائية، في حي المساعد، شرقي طريق الحرمين في محافظة جدة، الألواح الخشبية للدخول للمدرسة، بعد تجمع مياه الصرف الصحي في شكل مستنقع ضخم في مدخل المدرسة بعد تسربها بكثافة من إحدى قنوات التصريف القريبة من المدرسة.

وقال محمد عسيري، والد إحدى الطالبات لـ‘‘تواصل‘‘: ‘‘إنه يتعجب من استمرار تدفق مياه الصرف الصحي، التي أعاقت دخول الطالبات للمدرسة لليوم الثاني دون أي تدخل من مسؤول، محذراً من تفشي الأمراض الوبائية التي قد تصيب الطالبات وغيرهن، مشدداً على ضرورة أن تقوم شركة المياه الوطنية بدورها في شفط المياه من أمام المدرسة في أسرع وقت ممكن.

وطالب عسيري، بسرعة تدارك الأمر من قبل إدارة التعليم، ومخاطبة الجهات المعنية لتصعيد الموقف لأعلى حد لحل المشكلة والسعي لعدم حدوثها مرة أخرى، منوهاً إلى أن منظر دخول الطالبات بمساعدة أولياء أمورهم للمدرسة عبر ألواح خشبية منظر مُشوِّه للعملية التربوية والتعليمة ومضاد للبيئة المدرسية الحسنة.

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