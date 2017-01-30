رئيس عام «الأرصاد» يتفقد جناح الهيئة بالجنادرية

تواصل- خالد العبدالله:

تفقد رئيس الهيئة العامة العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، معرض الهيئة بجناح وزارة البيئة والمياه والزراعة في الجنادرية.

وكان في استقباله مشبب بن محمد القحطاني مدير فرع الهيئة بمنطقة الرياض، وسعود بن عبدالله الشمري مدير حماية البيئة بمنطقة الرياض، حيث اطلع على معروضات المعرض منوه بأهمية مثل هذه المشاركات بما يخدم جانب التوعية البيئية لدى المواطنين وبدأ الأستاذ سعيد العتيبي رئيس راصدين منطقة الرياض بتقديم شرح موجز عن المعرض.

وقدم مشبب القحطاني شكره للرئيس على ما يقدمه من دعم للعاملين بالهيئة وذلك مما يثمر عن تقديم خدمة أفضل للوطن والمواطن.