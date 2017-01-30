أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع مع انخفاض الدولار

تواصل – وكالات:

تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا، اليوم الاثنين، مستفيدة من انخفاض سعر الدولار، الذي تأثر بإجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة.

وحوالي الساعة 04، 30 بتوقيت جرينتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم /مارس 18 سنتاً ليبلغ 54،01 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا، وارتفع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس 18 سنتاً إلى 56،99 دولاراً.

ويسجل سعر الدولار، تراجعاً تحت تأثير إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأي انخفاض في سعر صرف الدولار يجعل ثمن النفط المسعر بالعملة الأمريكية، أقل للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما يعزز الطلب ويرفع الأسعار.

وقال جينغي بان المحلل في مجموعة ‘‘آي جي ماركيتس‘‘: ‘‘إن التحرك الجديد للإدارة الأمريكية وغياب الرؤية بشأن القرارات المقبلة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي أضعفا الدولار‘‘ بحسب ‘‘وكالة الأنباء الفرنسية‘‘.

من جهته، رأى اليكس فوربر من مجموعة ‘‘سي أم سي ماركيتس‘‘ أنه “على صعيد الإنتاج، تتواجه الأسعار المعاكس لخفض إنتاج‏ (منظمة الدول المصدرة للنفط) أوبك واستئناف عمليات الحفر الأميركية”، وأضاف أن “الوضع بين إيران والولايات المتحدة له تأثير على الأمد القصير”.

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد فرض إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران، بسبب برنامجها البالستي، على إثر إعلان طهران الأسبوع الماضي عن إجرائها تجربة صاروخية جديدة.