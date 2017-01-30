لتعزيز الأمن والسلامة.. «تعليم الرياض» يقيم لقاء مع مديري مدارس المنطقة

تواصل- خالد العبدالله:

ضمن خطط وزارة التعليم لرفع مستوى الوعي وتعزيز نشر ثقافة السلامة في الميدان التعليمي باستهداف القيادات التربوية، أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بإشراف مديرها الدكتور عبدالله بن محمد المانع لقاء الأمن والسلامة المدرسية لقادة وقائدات مدارس منطقة الرياض، في حضور الدكتور ماجد الحربي المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، ومساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية محمود القويحص، ومساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية حمد الشنيبر، والمدير العام المكلف لمدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي، ومدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الرياض حميدي العنزي، وبمشاركة عدة جهات حكومية حيث شارك كل من مرور منطقة الرياض بورقة عن السلامة المرورية كمطلب وهدف، والدفاع المدني بورقة عمل عن دور الدفاع المدني في الأمن المدرسي.

وشاركت شرطة منطقة الرياض، بورقة عمل لدور الشرط في الأمن والسلامة المدرسية بالإضافة إلى الهيئة العامة لحماية البيئة والأرصاد، والشركة السعودية للكهرباء في ورقة عمل في دور الأرصاد والهيئة في حال التقلبات الجوية والسلامة الكهربائية والتعامل مع الكهرباء، بالإضافة إلى أوراق مقدمة من الوزارة حول القيادة المدرسية وتفعيل التفويض وأدوار قائد المدرسة في الأمن والسلامة المدرسية، وآلية تطبيق عقد الصيانة وآثارها على أمن وسلامة المباني التعليمية.

وقدمت إدارة التعليم أوراق عمل حول تجارب في تفعيل صالة الاستقبال من خلال عرض تجربة أحد قائدي المدارس وتطبيق مشروع مدرستي بالأمن والسلامة في عدة مدارس وأثره في رفع الوعي بالسلامة، وورقة عمل حول النقل الآمن للطلاب وخُتمت جلسات اللقاء والذي أقيم بمدارس الرياض يومي الأحد والاثنين 3 ــ 4 / 4 /1438هـ بورقتي عمل تخص المتابعة في الوزارة ودور قائد المدرسة في حماية منسوبي المدرسة، ودور التوعية الإعلامية في الحفاظ على أمن وسلامة المدرسة حيث شارك مجموعة من المختصين في إعداد وإدارة أوراق وجلسات اللقاء.

وفي ختام اللقاء شكر الدكتور ماجد الحربي المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، إدارة تعليم الرياض على حسن الإعداد والتخطيط لهذا اللقاء، وتمنى أن تعم الفائدة لجميع قادة الميدان.