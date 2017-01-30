مستغلاً كثرة متابعيه.. «عربي» يبيع حسابه على «سناب» لأمريكيين وأوروبيين

تواصل – الرياض:

كشف خبير أمني، أن شخصاً عربياً يملك حساباً على الـ‘‘سناب شات‘‘ يتابعه آلاف المواطنين، باع حسابه إلى شركة أمريكية بقيمة دولار لكل متابع، كما باعه أيضاً لشركات بريطانية بجنيه إسترليني لكل متابع.

من جهته، حذر اللواء الركن الدكتور علي الرويلي الخبير الأمني بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، من التهاون مع مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم مراقبتها وضبطها، وتوجيهها بالتثقيف والمشاركة، وأن لا يكون الجمهور ضحية في يد مصادر مجهولة، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

واعتبر الرويلي، أن وسائل الإعلام تعد بالآلاف، وأن كل مواطن هو إعلامي من خلال وسائل التواصل، مطالباً باستثمار هذا الكم الهائل من المنصات الإعلامية، ونشر التوعية ومفهوم المشاركة؛ لكي يتحول كل مواطن لرجل أمن من خلال مواقع التواصل.