«الخدمة المدنية»: ألوان المكاتب تؤثر على حماسة العاملين وإنتاجيتهم

تواصل- الرياض:

رأت وزارة الخدمة المدنية، أن ألوان الأرضيات والجدران والأثاث في المكاتب، تؤثر على نفسية العاملين، مؤكداً على ضرورة حسن اختيار الألوان في الجهات الحكومية، لإثارة حماسة ونشاط العاملين وتحفيزهم على الإنتاجية.

وحددت الوزارة مجموعة من الإرشادات لاختيار ألوان بيئة العمل في الجهات الحكومية، من أبرزها اختيار ألوان مكاتب تثير حماسة ونشاط العاملين وتحفزهم على الإنتاجية، بحسب صحيفة ‘‘الوطن‘‘.

وشددت الوزارة، في سياق الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية 2016، الذي عممته على 84 جهة حكومية بعد اعتماده من مجلس الوزراء، على ضرورة الاهتمام باختيار الألوان المناسبة لبيئة العمل، لما لها من تأثير بالغ على نفسية العاملين.

وأضافت الدليل: ينبغي أن تتسق ألوان الأرضيات والجدران والأثاث والأجهزة المكتبية المختلفة خاصة في ظل تنوعها، وهناك العديد من الإرشادات التي تسهم في إيجاد بيئة عمل ذات ألوان متناسقة، وهناك العديد من الإرشادات التي تسهم في إيجاد بيئة عمل ذات ألوان متناسقة”.