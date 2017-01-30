«الأرصاد» تضع نظاما جديدا لضبط اجتهادات هواة «راصدي الطقس» غير المسؤولين

تواصل – الرياض:

كشف الدكتور أيمن غلام، نائب رئيس الهيئة لشؤون الأرصاد، عن وجود نظام لضبط اجتهادات هواة الطقس الذين يقدمون التقارير المناخية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا المواقع الإلكترونية.

وأوضح غلام، أن الهيئة هي الجهة المخولة رسميا من الدولة لتقديم التوقعات، مشيراً إلى أن النظام مازال ينتظر موافقة المسؤولين، وعند الموافقة عليه سيتم التطبيق في حينه، لمنع أي اجتهادات.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، انتهاء موجة البرد في معظم مناطق المملكة -بإذن الله- على أن تعود موجات البرد متتابعة مع نهاية فبراير الجاري.

وقالت الهيئة: ‘‘إن درجات الحرارة العظمى ستشهد بعض الارتفاع التدريجي وتشهد الصغرى المعدلات الطبيعية للأجواء الباردة‘‘ لافتةً إلى أن الأمطار المتوقعة في جدة خفيفة جداً لا تتجاوز رشة وباحتمالية ضعيفة وذلك وفقا للخرائط المناخية والنماذج العددية.