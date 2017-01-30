 غدا.. رئيس «الشورى» يلتقي مواطنين تقدموا بمقترحات حول «فرص ومعوقات» التوطين | صحيفة تواصل الالكترونية

غدا.. رئيس «الشورى» يلتقي مواطنين تقدموا بمقترحات حول «فرص ومعوقات» التوطين

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غدا.. رئيس «الشورى» يلتقي مواطنين تقدموا بمقترحات حول «فرص ومعوقات» التوطين
مجلس الشورى

تواصل- واس:

يعقد مجلس الشورى يوم غد الثلاثاء اللقاء الأول لمعالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع عدد من مقدمي العرائض للمجلس من المواطنين حول توطين الوظائف ‘‘الفرص والمعوقات‘‘ بحضور عدد من رؤساء اللجان المتخصصة المعنية، وذلك في مقر المجلس بالرياض.

ويتناول اللقاء عدة موضوعات من خلال محورين أولهما الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم، أما المحور الثاني للقاء فسيتم فيه الاستماع إلى بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس، في التواصل مع المواطنين مقدمي العرائض والاستفادة من ما تتضمنه تلك العرائض من مقترحات ومعالجات بناءه بما يعين المجلس على اتخاذ القرارات السديدة في الموضوعات ذات العلاقة التي يدرسها أو تبني بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

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