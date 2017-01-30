«بلومبرج»: إجراءات أمريكا تُهدّد اقتصاد إيران

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ذكرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران شهدت تحوّلاً خلال الأسبوع الماضي تمثّلت في إصدار أمريكا حظرا على دخول مواطني 7 بلدان بينها إيران، كما أجرت طهران تجربة لإطلاق صاروخ باليستي، وفرضت واشنطن عقوبات جديدة وسط خطابات عدائية من مسؤولين بالبلدين.

وأضافت “بلومبرج” أن علاقات واشنطن وطهران عادت مُجدّداً للتهديدات الدبلوماسية والعسكرية، كما أن الاتفاق النووي الذي وقع بين إيران والقوى العظمى يواجه الآن رياحا معاكسة تُهدّد صموده، لافتةً إلى أن اتخاذ أمريكا لمزيد من الإجراءات قد يمنع طهران من تنفيذ خطط توسيع إنتاجها النفطي بمساعدة من الاستثمارات الأجنبية، فيما أكّدت تحليلات مراكز بحثية أن بعض الاستثمار المخطط القيام به في إيران قد يتم تأجيله أو عدم حدوثه مطلقا.

وأشارت إلى أن إيران تتحدث عن حاجتها لـ30 إلى 50 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي سنويا لإعادة بناء اقتصادها، لكن مثل هذه الاستثمارات بدت من الآمال الميؤوس من تحقيقها حتى قبل توتر العلاقات مجددا مع واشنطن، فالعقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي والتي مازالت مستمرة كالمرتبطة بالإرهاب تعيق استثمار اللاعبين الدوليين خاصة البنوك في إيران.