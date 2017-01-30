إندونيسيا.. مظاهرات حاشدة تطالب باختيار حاكم مسلم لـ«جاكرتا»

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قالت صحيفة “جاكرتا جلوب” الإندونيسية: إن منظمات إسلامية تخطط لمظاهرة ضخمة جديدة في قلب العاصمة جاكرتا، قبل أربعة أيام فقط من توجه سكان العاصمة لاختيار حاكم جديد لها، وذلك للمطالبة باختيار شخصية مسلمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المظاهرة المخطط لها ستكون رابع مظاهرة ضخمة تنظم على يد مجموعات إسلامية في شوارع جاكرتا خلال الأشهر الخمسة الماضية، للمطالبة باختيار حاكم مسلم للعاصمة.

وتوقعت الصحيفة أن يتجمع المتظاهرون عند النصب التذكاري الوطني، كما حدث في مظاهرة 2 ديسمبر الماضي التي شهدت مشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين، وذلك السبت القادم، قبل أن تتحرك المظاهرة إلى مكان آخر.

ونقلت عن أحد منظمي المظاهرة أن 212 منظمة إسلامية كالتي شاركت في مظاهرة 2 ديسمبر بعنوان “الدفاع عن الإسلام” ستشارك أيضا في المظاهرة الجديدة.

وتحدثت الصحيفة عن أن جاكرتا شهدت 3 مظاهرات إسلامية ضخمة خلال الأشهر الخمسة الماضية والتي نظمت في 14 أكتوبر و4 نوفمبر و2 ديسمبر، حيث تطالب كثير من المنظمات الإسلامية بقيادة “جبهة المدافعين عن الإسلام” بانسحاب حاكم جاكرتا الحالي “أهوك” من سباق الانتخابات المقبلة.

كان بيان رسمي صدر عن مجلس علماء إندونيسيا في أكتوبر الماضي، اتهم حاكم جاكرتا الحالي وهو مسيحي من أصل صيني بازدراء الإسلام، رافضة سعي “أهوك” الذي تجري محاكمته حاليا للترشح لفترة ثانية، حيث يسمح القانون الإندونيسي بذلك، خاصة أنه لم يصدر ضده حكم قضائي.