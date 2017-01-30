«التجارة»: 8 مخالفات لضوابط «التخفيضات» تُعرِّض المحلات للعقوبة

تواصل – الرياض:

حدد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك، فهد الهذلي، أبرز المخالفات التي يمكن أن تصدر من المنشآت خلال فترة التخفيضات، أو غيرها لترويج منتجاتها، أو الاحتيال على المستهلكين من خلال العروض الوهمية، والتي تعرضها للعقوبة.

ورصد الهذلي ثماني مخالفات تضع المنشأة تحت طائلة القانون، وهي: غياب ترخيص للتخفيضات، وعدم الالتزام بنسبة التخفيض المعلن عنها، وعدم إبراز الموافقة على التخفيض في مكان ظاهر داخل المحل، وغياب القائمة المعتمدة للأسعار.

وأضاف: أن المخالفات تشمل أيضاً إخفاء مستندات وفواتير الشراء للسلع التي تشملها قائمة التخفيض، وعدم التقيد بالمدة المحددة لفترة التخفيض، وتجاهل وضع بطاقة مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، وعرض سلع غير مشمولة بقائمة التخفيض المعتمدة، بحسب “مكة”.

وقال الهذلي: “إن سياسة الاستبدال والاسترجاع تختلف من منشأة لأخرى، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون هذه السياسة مطبوعة في مكان ظاهر للمستهلك، وإذا ما خالفت أي منشأة تلك السياسة فإن الوزارة تتدخل وتلزمها بالتقيد بها، سواء كان ذلك يتعلق بمكان الاسترجاع، أو مدته، أو غير ذلك”، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أي مخالفات، أو عروض وهمية، وتطبق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار دشنت تطبيق “تخفيضات”، والذي يهدف إلى تقديم جميع التخفيضات التجارية المرخصة من قبل الوزارة بشكل سهل وميسر للمستهلكين عبر الأجهزة الذكية، الذي يحتوي حالياً على أكثر من 27 ألف منفذ بيع، وأكثر من 700 ألف منتج حاصل على ترخيص للتخفيضات في مختلف مناطق المملكة.

ويهدف التطبيق إلى توفير الجهد والوقت على المستهلكين في البحث عن التخفيضات المناسبة، وحمايتهم من العروض والتخفيضات الوهمية، كما يُمَكِّن المستهلكين أيضاً من الوصول إلى مواقع التخفيضات عبر خدمة الخرائط، والتي يمكن من خلالها كذلك معرفة كافة التخفيضات التجارية المحيطة بموقع المستهلك.