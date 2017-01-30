 أمريكا: الخيار العسكري مطروح للرد على إيران | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا: الخيار العسكري مطروح للرد على إيران

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أمريكا: الخيار العسكري مطروح للرد على إيران

تواصل – واس:

حذَّرت الإدارة الأمريكية، اليوم، إيران من تداعيات مواصلة سياساتها الاستفزازية والعدائية، وذلك بعد أيام من فرض واشنطن حزمة جديدة من العقوبات على طهران؛ بسبب تجربتها الصاروخية البالستية الأخيرة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مقابلة اليوم مع تلفزيون ” آي بي سي”: إن على إيران التفكير مرتين قبل الإقدام على اختبار إرادة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بكثير من القضايا، أبرزها إجراء تجارب إطلاق صواريخ بالستية، والدعم الذي تقدمه للحوثيين في اليمن.

وعند سؤاله عن الرد المحتمل من جانب الإدارة الأمريكية، أوضح بنس أن: “الرئيس الأمريكي قال: إن كل الاحتمالات مطروحة، من ضمنها العمل العسكري”. ووصف بنس النبرة الاستفزازية للإيرانيين بأنها إهانة للاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجموعة الدول الست، مؤكداً أنه والرئيس ترامب يعتقدان أن الاتفاق سيئ للغاية، وأن الإدارة الأمريكية الحالية تعكف في الوقت الراهن على تقييم كيفية التحرك في هذا الصدد.

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