وزير النقل اليمني: المطارات مؤمنة ولا خطر في عودة الرحلات الجوية

تواصل – واس:
أكَّد وزير النقل اليمني مراد الحالمي، أن المطارات اليمنية في المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية مؤمنة تماماً، وتنعم بالاستقرار الكامل، ولا توجد أي خطورة على عودة الرحلات الجوية لليمن.
وشدد الوزير خلال لقاء تشاوري نظَّمته الهيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية، لمسؤولي المطارات وقيادات النقابات، اليوم في عدن، على ضرورة أن تُباشر “الهيئة” أعمالها وصلاحيتها من العاصمة المؤقتة بشكل دائم، مشيداً بالدور الكبير للحكومة والتحالف العربي لإعادة تأهيل المطارات وتشغيلها في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمُر به البلاد.