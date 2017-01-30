 وزير النقل اليمني: المطارات مؤمنة ولا خطر في عودة الرحلات الجوية | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير النقل اليمني: المطارات مؤمنة ولا خطر في عودة الرحلات الجوية

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وزير النقل اليمني: المطارات مؤمنة ولا خطر في عودة الرحلات الجوية

تواصل – واس:

أكَّد وزير النقل اليمني مراد الحالمي، أن المطارات اليمنية في ‏المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية مؤمنة تماماً، وتنعم ‏بالاستقرار الكامل، ولا توجد أي خطورة على عودة الرحلات ‏الجوية لليمن.

وشدد الوزير خلال لقاء تشاوري نظَّمته الهيئة ‏الطيران المدني والأرصاد اليمنية، لمسؤولي المطارات وقيادات ‏النقابات، اليوم في عدن، على ضرورة أن تُباشر “الهيئة” أعمالها وصلاحيتها من العاصمة المؤقتة بشكل دائم، ‏مشيداً بالدور الكبير للحكومة والتحالف العربي لإعادة ‏تأهيل المطارات وتشغيلها في ظل الظرف الاستثنائي ‏الذي تمُر به البلاد.

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