وزير النقل اليمني: المطارات مؤمنة ولا خطر في عودة الرحلات الجوية

تواصل – واس:

أكَّد وزير النقل اليمني مراد الحالمي، أن المطارات اليمنية في ‏المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية مؤمنة تماماً، وتنعم ‏بالاستقرار الكامل، ولا توجد أي خطورة على عودة الرحلات ‏الجوية لليمن.

وشدد الوزير خلال لقاء تشاوري نظَّمته الهيئة ‏الطيران المدني والأرصاد اليمنية، لمسؤولي المطارات وقيادات ‏النقابات، اليوم في عدن، على ضرورة أن تُباشر “الهيئة” أعمالها وصلاحيتها من العاصمة المؤقتة بشكل دائم، ‏مشيداً بالدور الكبير للحكومة والتحالف العربي لإعادة ‏تأهيل المطارات وتشغيلها في ظل الظرف الاستثنائي ‏الذي تمُر به البلاد.