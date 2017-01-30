 الرياض.. إغلاق «كشك» يُجري تحاليل الدم بجوار مدرسة دلة للقيادة | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. إغلاق «كشك» يُجري تحاليل الدم بجوار مدرسة دلة للقيادة

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الرياض.. إغلاق «كشك» يُجري تحاليل الدم بجوار مدرسة دلة للقيادة

تواصل – الرياض:

أغلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، كشكاً يعمل على فحص النظر وتحليل الدم شمال مدرسة دلة للقيادة، والذي يعمل به عمالة مخالفة وغير مرخَّصة لتقديم خدمات صحية ذات موثوقية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عبر الرقم 937 يفيد بوجود “كشك” خارج أسوار مركز دلة للقيادة يُجري العاملون بداخله اختبارات فحص فصيلة الدم والنظر، ويعمل تحت إشراف أحد الوافدين من دون ترخيص نظامي.

وقالت الوزارة: إنها باشرت الموقع، وألقت القبض على الوافد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم إغلاق جميع الأكشاك الواقعة شمال المدرسة، وأخذ تعهدات بعدم إعادة فتحها مطلقاً، فيما تمَّت إحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام.

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