158 مليون دولار لأحد مؤسسي «سناب شات» مقابل تنازله عن حقوقه

تواصل ـ وكالات:

وافقت شركة “سناب شات” على دفع 157.5 مليون دولار نقداً لـ”ريجى براون”، صاحب الفكرة الأساسية للتطبيق، مُقابل تنازله عن دعوى قضائية ضد “إيفان شبيجل”، و”بوبى ميرفي” مؤسسي التطبيق بعد خروجه من الشركة دون حصوله على أي أسهم، حيث تمَّ إعطاؤه 50 مليون دولار في 2014، و107.5 في 2016، وهذا أقل بكثير من ما طلبه “براون” والذي بلغ 500 مليون دولار.

وتأتي موافقة شركة “سناب شات” في وقت يتوقع فيه أن يصبح شبيجل وميرفي من المليارديرات خلال أيام بعد طرح شركتهما في البورصة للعامة، وتقييمها بـ25 مليار دولار، بحسب موقع “بيزنس انسايدر” البريطاني.