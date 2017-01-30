 المدينة.. أهالي قرية العرار يشتكون إهمال سفلتة الطريق الرئيسي | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. أهالي قرية العرار يشتكون إهمال سفلتة الطريق الرئيسي

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المدينة.. أهالي قرية العرار يشتكون إهمال سفلتة الطريق الرئيسي

تواصل – نايف الحريي:

اشتكى أهالي قرية العرار بمحافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، من عدم سفلتة الطريق الرئيسي لقريتهم ما أصاب المواطنين بالعديد من المشاق يومياً، فضلاً عن عدم وجود نقل مدرسي لأبنائهم.

وقال المواطن طالع الجابري لـ‘‘تواصل‘‘: ‘‘إنه قبل سنوات سبق وأن خاطبت إمارة المدينة المنورة، إدارة الطرق والنقل العام بمنطقة المدينة، بإكمال اللازم حيال سفلتة طريق العرار، والتي بدورها ردت بأن الطريق تابع لأمانة المدينة وتم التوجيه من الإمارة إلى أمانة المدينة المنورة، وإلى تاريخه لم يتم سفلتته.

وتابع الجابري، أن المجلس البلدي، أوصى بلدية وادي الفرع بأن يكون سفلتة طريق العرار ضمن أولوياتها، نظراً لمعاناة الأهالي، مشيراً إلى أن القرية يقطنها الكثير من كبار السن والأطفال، ويوجد بها مركزا صحي ومدارس وطلاب علم، إلا أن الطريق يبقى حاجز لتطور البلدة، مناشداً الجهة المختصة، بأن تأخذ مطالب الأهالي بعين الاعتبار وتنهي معاناتهم التي طالبوا بحلها كثيراً.

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