 الأمير فيصل بن سلمان يقلد اللواء بشير البلوي رتبته الجديدة | صحيفة تواصل الالكترونية

الأمير فيصل بن سلمان يقلد اللواء بشير البلوي رتبته الجديدة

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الأمير فيصل بن سلمان يقلد اللواء بشير البلوي رتبته الجديدة

تواصل – عبدالله الحجوري:

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، اللواء بشير بن مفلح البلوي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وشكر اللواء بشير بن مفلح البلوي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظ الله – وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على هذه الثقة الملكية الكريمة.

وأكَّد أن الترقية حافز لمواصلة العطاء، سائلاً المولى عز وجل أن تكون له عوناً في خدمة الدين، ثمَّ المليك والوطن بعزيمة وإخلاص، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

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