التجارة تلغي «ختم الشركات» وتمنح السجلات التجارية هوية اعتبارية

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قرر وزير التجارة والاستثمار ماجد عبدالله القصبي إلغاء “ختم الشركة”، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الأحد: “لن يكون الختم مُلزماً للتوثيق والمصادقة على مستندات الشركات”.

وأشار القصبي إلى منح السجلات التجارية هوية اعتبارية برقم تعريفي موحد “700” يربطها إلكترونياً مع الجهات الحكومية؛ لتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز التنافسية.

ونبه القصيبي إلى عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة، والدعوة إليها سيكون إلكترونياً. وشكر الوزير الشركاء من الجهات الحكومية التي تتكامل معها الوزارة نحو تسهيل بدء مزاولة الأعمال التجارية.