 «يوتيوب» يُطلق ميزة جديدة تسهل للمستخدمين تصفح الفيديوهات | صحيفة تواصل الالكترونية

«يوتيوب» يُطلق ميزة جديدة تسهل للمستخدمين تصفح الفيديوهات

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«يوتيوب» يُطلق ميزة جديدة تسهل للمستخدمين تصفح الفيديوهات

تواصل – وكالات:

أعلن موقع ‘‘يوتيوب‘‘ عن إطلاق ميزة جديدة، تسهل لمستخدمي الهواتف الذكية تصفح الفيديوهات بسرعة، وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بالضغط المزدوج على الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة؛ لزيادة سرعة الفيديو 10 ثوانٍ.

ووفقاً للموقع لا تعمل الميزة الجديدة إلا في وضع الشاشة الكاملة Full Screen، وتتوفر في أحدث نسخة لتطبيق يوتيوب على ios وأندرويد.

وبحسب موقع “Thenextweb” الهولندي لم يتم التعرف على موعد طرح الميزة الجديدة للمستخدمين، فقد تكون جزءاً من التحديث الأخير للتطبيق، الذي كشفت “جوجل” عنه الستار في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وأفاد العديد من مستخدمي موقع ‘‘ريديت‘‘ رؤية الميزة على كل من تطبيق يوتيوب على نظامي ios، وأندرويد، لكن يبدو أن أزرار الاختصار لا تزال غير متاحة لجميع المستخدمين أو على كل الأجهزة.

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