استمراراً لمسيرة التقدم.. نجاح أول عملية «قسطرة للقلب» في الجوف

تواصل – أحمد الرمال:

نجح فريق طبي بالجوف في إجراء أول عملية قسطرة قلبية، اليوم الأحد الموافق 8 جمادى الأولى، وخرج المريض سالماً معافى، بعد أن كان يعاني من جلطة قلبية.

جاء ذلك بعد زيارة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مؤخراً، للمنطقة؛ حيث قال في تصريح صحفي عقب لقائه أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، الأربعاء الموافق 13 ربيع الآخر: إن الجوف ستشهد أول عملية قسطرة قلبية بعد 3 أسابيع.

يذكر، أنه تم تجهيز مركز القلب بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، وتم استقطاب عدد من الكفاءات، ويتم العمل على قدم وساق لاستقطاب المزيد من داخل وخارج المملكة؛ تحقيقاً لمطالب أهالي المنطقة بافتتاح مركز قلب، فيما كان لتبرع الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – دور كبير في سرعة التجهيز.

وقالت وزارة الصحة: ‘‘إن مراكز القلب الأخرى كان لها الدور الكبير في التجهيز والتشغيل، وأيضاً دعم ديوان الوزارة، مثمنة جهود الطاقم الطبي المشارك بأول عملية‘‘.

تجدر الإشارة إلى أن العمل جارٍ على تكوين شراكات ثنائية مع مراكز القلب الكبرى في المملكة لتبادل الخبرات والاستشارات عن طريق الاتصال المرئي؛ حيث بدأ العمل التدريجي في المركز اليوم، ومن المخطط أن يصبح مركز الجوف المركز المرجعي لخدمة مناطق الشمال كافة.