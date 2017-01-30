تجرد من الرحمة.. مواطن يقتل ابنه 12 عاما بعدة طعنات في أبها

تواصل – عبدالله عسيري:
في واقعة تنذر بالتجرد من معاني الرحمة والانسانية، تابعت الجهات الأمنية جريمة قتل طفل في الثانية عشرة من العمر، على يد والده في مدينة أبها صباح اليوم.
وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن الطفل الذي نقل للمستشفى ولكنه فارق الحياة، قد تلقى عدة طعنات قاتلة، من قبل الوالد، وقد ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني الذي وجهت التهم إليه.
حسبي الله عليه
لا حول ولا قوه الا بالله
اووف ليش ياخي وين الرحمه
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله
المخدرات تسوي اكثر
سيقولون: المخدرات واعتلال نفسي!!!!!
مقدر ومكتوب والرجل في اعتقادي الشخصي لديه أمراض نفسية أو ..أشياء نجهلها وعلمها عند اللله فلذلك دعو الخلق للخالق.
مقدر ومكتوب والرجل في اعتقادي الشخصي لديه أمراض نفسية أو ..أشياء نجهلها وعلمها عند اللله فلذلك دعو الخلق للخالق.