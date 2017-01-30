«السديس»: نافذة «يسعدني تواصلكم» صوت المسلمين في أٌُذن الرئاسة

تواصل- أحمد الحربي:

من خلال نافذة ‘‘يسعدني تواصلكم‘‘ وعبر بوابة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفاعل الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس، مع مجموعة من المتصلين ممن سبق لهم تقديم مقترحات وأفكار في وقت سابق.

وقال ‘‘السديس‘‘: ‘‘يسعدني التواصل معكم وهذا واجب المسؤول، والرئاسة تهتم بالمقترحات القيمة والمميزة، وهي محل تقدير واهتمام والجميع مسؤولون، ومطالبون بالتناغم والتكامل في سبيل خدمة الحرمين الشريفين‘‘، مشيرا إلى أن نافذة ‘‘يسعدني تواصلكم‘‘ صوت المسلمين في أُذن الرئاسة‘‘.

ووجه في حديثه الهاتفي كلمة للوسائل الإعلامية، منها مصداقية الحرف وأمانة الكلمة، هي ما نعوّله على كل المنابر الصحفية والإعلامية بصفتها شريك في رسالة الرئاسة وأهدافها‘‘.

جدير بالذكر، أن نافذة ‘‘يسعدني تواصلكم‘‘ هي حلقة تواصل تحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس العام بشكل دوري، الذي اختتم اللقاء بشكره للقيادة الرشيدة على كل ما تبذله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما, من عهد جلالة الملك عبدالعزيز- رحمه الله- وصولاً إلى عهد الملك سلمان، حفظه الله.